Fiorentina al Padovani? Telefonata tesa tra Barone e l’assessore Guccione

Come scrive Repubblica Firenze, la volontà del Comune di Firenze è quella di far iniziare i lavori entro l’anno. E la Fiorentina dovrà traslocare a maggio 2024 al Padovani. Prospettiva oggetto ancora di altissima tensione. "Come ho già risposto in Consiglio comunale alla fine del 2022 sono state ipotizzate tre soluzioni e la Fiorentina ha confermato al Comune ufficialmente il proprio orientamento verso la soluzione ibrida, ossia totale utilizzabilità dello stadio Franchi nella stagione 23- 24 ad eccezione dell’intera curva Ferrovia da gennaio 2024 e non utilizzo dell’impianto nelle due stagioni successive" ha ripetuto ieri l’assessore allo sport di Palazzo Vecchio Cosimo Guccione. Facendo saltare di nuovo su la Fiorentina. Lunga e tesa telefonata tra l’assessore e il dg viola Joe Barone. Per la Fiorentina sarebbe una verità parziale poichè la soluzione ibrida prospettata era l’unica percorribile a causa dei tempi stretti del Pnrr, che prevedono la fine dei lavori nel 2026 e la necessità di cantieri sprint. Insomma il club viola sostiene di essere stato messo di fronte ad una scelta obbligata che ha reso impercorribili soluzioni tipo Udinese e Atalanta.