Fiorentina, al Franchi la carica dei 30 mila: è febbre da big match

Firenze c’è. Come ci sarà sempre al fianco della sua Fiorentina. Discorso che vale anche e soprattutto, come sottolinea La Nazione, per la partita di domani contro l’Atalanta, con il conteggio dei presenti che ieri sera superava quota 29.000 tifosi attesi sugli spalti. Facile pensare che ancora una volta sarà superata la soglia dei 30.000, con la Fiorentina che ambisce ad oltrepassare l’attuale record stagionale stabilito contro il Lecce alla prima interna in campionato (30.923 spettatori). La prevendita ci ha messo qualche giorno a decollare, ma nelle ultime ore sono stati in tanti quelli che hanno deciso di non far mancare il proprio supporto ai ragazzi di Italiano e chissà, magari anche rivolgere qualche fischio a Gasperini, mai amato a Firenze con il rapporto che è precipitato negli ultimi anni. Ai 17.252 abbonati si sommano così circa 12.000 tifosi che hanno acquistato il biglietto per la singola partita. La Fiorentina in serata ha fatto sapere che sono esauriti i tagliandi in tre settori: oltre alla ‘solita’ Curva Fiesole non c’è più disponibilità in Parterre di Tribuna Centrale e in Maratona Laterale. Resta un giorno e mezzo di vendita per incrementare il totale. Per invogliare gli indecisi il club viola ieri ha diffuso una serie di messaggi sui propri canali social, dove erano in bella mostra tante foto dei tifosi. Chiaro anche lo slogan: «La vostra voce, la nostra forza. Vi aspettiamo allo stadio«, con tanto di giglio di Firenze ed immancabile cuore viola. Intanto da ieri sono in vendita i biglietti del settore ospiti per la trasferta di Genk e quelli per la sfida esterna di Udine. Parallelamente va avanti anche la mini campagna abbonamenti per le gare interne del girone di Conference League. Gli impegni cominciano a farsi fitti, sicuramente per la squadra in campo, ma anche per i tifosi sugli spalti.