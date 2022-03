Fiorentina, 50 milioni per i riscatti: si riflette sul futuro di Piatek

La Fiorentina ha sul piatto 50 milioni per i riscatti dei prestiti, ma il futuro di Piatek è ancora da decidere

Questo ultimo mese e mezzo sarà fondamentale per la Fiorentina anche in vista della prossima stagione. Mentre per Lucas Torreira e Alvaro Odriozola il discorso riscatto è già deciso, quello di Piatek è ancora in fase di riflessione. Il centrocampista uruguaiano sta trascinando i viola a suon di prestazioni e adesso ha pure iniziato a segnare, Italiano non può chiedere di meglio. Si è inserito perfettamente nello stile di gioco del tecnico viola ed è un vero e proprio leader della squadra. La società farà di tutto per riscattarlo e al momento la dirigenza viola starebbe provando ad ottenere un'eventuale piccolo sconto sui 15 milioni di euro richiesti dall'Arsenal.

Come scrive La Repubblica, il secondo appuntamento più complesso è quello legato ad Alvaro Odriozola. Il terzino è arrivato in estate con la formula del prestito secco e ogni decisione di conferma non verrà presa solo dal calciatore. Infatti, sarà molto importante anche la decisione di Carlo Ancelotti, attuale allenatore del Real Madrid. Se il tecnico darà l'ok per una nuova partenza, i dirigenti viola lavoreranno all'estensione del prestito di un'altra stagione, magari inserendo un obbligo di riscatto che si aggirerebbe intorno ai 20 milioni di euro. Resta invece da riflettere sul riscatto di Piatek. Anche il prezzo per l'attaccante si aggira intorno ai 15 milioni, ma i viola devono capire le intenzioni in vista della prossima stagione. È chiaro a tutti che lo stile di gioco della Fiorentina non favorisce le qualità del centravanti polacco, anche se lui ha dato grande disponibilità e spirito di sacrificio fin dall'inizio. Senza scordare poi che Burdisso sta portando avanti da tempo la trattativa per il giovaneAgustin Alvarez (SCHEDA).