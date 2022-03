Cabral, la sosta per conquistarsi la titolarità: obiettivo Europa

Durante questa sosta, Vincenzo Italiano ha la possibilità di rimettere in gioco Cabral in vista del finale di stagione e l'attaccante brasiliano è pronto a conquistarsi la maglia da titolare

È iniziata la corsa per definire chi sarà l'attaccante del futuro della Fiorentina. Con Piatek in Nazionale, Cabral ha un'occasione ghiotta per convincere Italiano delle sue qualità e riprendersi il posto da titolare. È l'effetto che avrà questa sosta, ma anche il segnale di quelli che saranno questi dieci giorni in vista della sfida con l'Empoli. Il tecnico viola cercherà di sfruttare il riposo per aiutare l'attaccante brasiliano ad aggiustare le condizioni fisiche e ad essere pronto per intervenire in quest'ultimo mese e mezzo.