Fiore all’occhiello: la Fiorentina vuole ripetersi sull’operaia Atalanta

Prima di dar conto delle parole in conferenza stampa di Vincenzo Italiano, il Corriere dello Sport si sofferma brevemente sulla partita di domani tra Atalanta e Fiorentina: "Se c’è una squadra che prima dello scorso anno era riuscita a scalzare con regolarità la Fiorentina dal novero delle sette sorelle in lotta per un posto in Europa, quella - a partire dal 2016 - è stata proprio l’Atalanta, l’operaia che con la nobile arte del lavoro (e delle idee) è riuscita a sovvertire i pronostici e a garantirsi quel posto al sole che fino ad allora era stato opzionato dai viola". Dunque, tre successi su tre e il settimo posto conquistato proprio ai danni degli uomini di Gasperini rimangono un fiore all'occhiello per i viola, che vogliono ripetersi ulteriormente.