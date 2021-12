Fio-Sal: Drago out, Pulgar dal 1′ in Coppa. Castrovilli dietro nelle gerarchie

La probabile formazione del match di sabato: Castrovilli deve sgomitare, dalla sua parte dubbio tra Maleh e Duncan. Out Nastasic

Rispetto alla sfida di domenica contro il Bologna, sabato con la Salernitana non ci saranno troppi cambi nell'undici titolare. Come riporta La Nazione, resta aperto il ballottaggio a destra tra Odriozola e Venuti, con lo spagnolo (insieme a Bonaventura) che dovrà stare attento al giallo poiché diffidato. In mezzo al campo Duncan continua ad insidiare Maleh per una maglia da titolare, mentre in attacco Sottil se la gioca con Callejon con lo spagnolo che sta riprendendo quota nelle gerarchie di Italiano.

Quel che è certa, è l'assenza di Dragowski, ancora out dal 3 ottobre e sta ancora lavorando ancora a parte. Non c’è intenzione di forzare i tempi col rischio di una successiva recidiva e per questo si procede a piccoli passi per il portiere polacco, che sarà sostituito ancora da Terracciano. Anche Nastasic non recupera, mentre Pulgar è tornato in gruppo e si candida per una maglia da titolare a partire dalla gara di Coppa Italia con il Benevento. Castrovilli invece deve gettarsi alle spalle le tante difficoltà e ritagliarsi progressivamente sempre più spazio.