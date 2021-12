Vlahovic, dica 33. Il serbo punta al record di gol di CR7

Arrivato a quota 30 nell'anno solare, Vlahovic scruta il record di Ronaldo a 33. Con tre partite davanti e avversari alla portata

"Signor Vlahovic, dica 33". Il Corriere Fiorentino apre così le pagine sportive, ma stavolta però non si tratta di una visita medica, ma dell'obiettivo che il serbo può porsi in termini realizzativi da qui a fine anno. Per aumentare il bottino (ha già eguagliato Crespo e Higuain) e puntare al record di gol in un anno solare che appartiene a Cristiano Ronaldo con 33 reti realizzate. Al serbo restano tre partite per centrare l’obiettivo, tra Salernitana, Sassuolo e Verona.