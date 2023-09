Finita l’attesa? Ikonè viaggia verso la convocazione

Jonathan Ikoné inizia a vedere il traguardo della sua prima convocazione stagionale. Solo la rifinitura di questa mattina al Viola Park scioglierà gli ultimi dubbi: i problemi all’anca che sono tornati a farsi sentire anche la scorsa settimana. Dopo il ritorno in campo di Barak di domenica, Italiano si avvicina così verso il recupero completo della rosa, anche se all’appello per la partita di domani contro il Genk mancheranno Mina (ancora un mese di stop), Pierozzi e Castrovilli. Per la gara d’esordio nei gironi di Conference il tecnico sta valutando di operare alcuni cambi con il ritorno di Ranieri e Biraghi in difesa, di Arthur in mediana e, soprattutto, di Beltran in attacco. Al seguito dei viola in Belgio previsti circa 500 tifosi. Cinquemila euro di multa invece per i cori insultanti rivolti a Gasperini durante la sfida di domenica scorsa. La sfida con il Genk sarà arbitrata dalla francese Stephanie Frappart.