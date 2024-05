Finalmente Nzola decisivo. Sottil la sorpresa, gioca di più con e per la squadra

La notte delle emozioni. Per un inizio che poteva indirizzare la sfida, con quella perla di Sottil dopo pochi minuti poi vanificata dal tocco di mano di Biraghi. Oppure col ritorno al gol di Belotti che aveva fatto esplodere il Franchi e quel rosso sventolato a Onyedika che aveva lasciato in dieci uomini il Club Brugge per oltre mezz'ora di gioco. E invece, la solita imbucata per vie centrali: stavolta addirittura da lancio dalla retroguardia dei belgi e Ranieri che legge male la traiettoria mentre Thiago giustifica i 35 milioni di euro spesi dal Brentford e Terracciano non riesce a rimediare. La notte delle prodezze, dei soliti imperdonabili errori. Ma anche di M’Bala Nzola: escluso per problemi familiari, buttato in campo da Italiano nel finale e abile a beffare i belgi al minuto 92. Gioia incontenibile. Vincenzo Italiano aveva scelto di non rinunciare a nessuno dei suoi leader: Bonaventura, Beltran, Gonzalez, Belotti. I “fab four” della Fiorentina. Di fronte a oltre 27 mila spettatori e a condizioni meteorologiche più congrue all’autunno che alla vigilia di primavera, torna in tribuna anche il presidente Rocco Commisso. Tra una finale di Conference League da conquistare e una classifica che ancora può regalare sorprese. La sorpresa è il numero 7, reduce da una super prestazione in campionato contro il Sassuolo. Italiano ha deciso di puntare sul giocatore che ha mostrato nelle ultime settimane un salto di qualità. Più che tecnico, doti mai messe in discussione, un salto mentale. Sottil che gioca di più con e per la squadra, che si sacrifica e tiene alti i ritmi nell’arco di tutto il tempo in cui è in campo. Lo riporta la Repubblica.