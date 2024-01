Finalmente Nico, ma Italiano non lo rischierà. Torna Parisi a sinistra

Finalmente Nico Gonzalez, l'argentino torna quasi a piena disposizione per Vincenzo Italiano. Difficlmente il 10 partirà dal primo minuto. Il tecnico ci penserà, ma diffilmente lo rischerà subito. E allora a proposito di ritorni, dovrebbe essere Sottil a occupare la fascia sinistra. Con Ikonè e Bonaventura a supportare Beltran. Duncan-Arthur sarà la coppia di mezz'ali. In difesa out Biraghi per squalifica, con l'occasione per Parisi. La linea difensiva dovrebbe comprendere anche Kayode, Ranieri e Milenkovic, davanti a Terracciano. Lo riporta La Nazione