Finale di Conference League: Franchi pieno, maxischermo anche al Viola Park

La Nazione riporta oggi alcuni dati relativi all'affluenza dei tifosi della Fiorentina ad Atene e non solo. In Grecia saranno presenti circa 9.000 tifosi viola, ma chi è rimasto fuori dalla trasferta ateniese avrà la possibilità di seguire comunque la finale sempre in ’gruppo’ in un’atmosfera incredibile. La vendita dei biglietti per il Franchi, infatti, procede speditissima, arrivata a quota 21.000. Non solo. Oggi la Fiorentina renderà note anche le modalità per accedere al Viola Park per seguire la finale. Sarà aperto anche lo stadio Curva Fiesole, dove c’è il maxischermo dietro la porta lato ovest, oltre ai due bar dove sarà possibile mangiare previa prenotazione, secondo le modalità classiche, già collaudate durante le partite di campionato. Probabile che si vada anche qui verso il tutto esaurito.