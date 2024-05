In 21mila guarderanno la finale al Franchi. Trasmessa anche al Viola Park

Dal Pentasport di Radio Bruno arrivano le novità su come vedere la finale di Conference League. Sono a quota 21mila i tagliandi, dal costo di 5 euro l'uno, già presi per assicurarsi la visione di Olympiakos-Fiorentina allo stadio Franchi. Fin dalle prime ore dell'apertura della vendita i biglietti sono infatti andati a ruba. Da domani invece verranno rese note le modalità per accedere al Viola Park, visto che sarà possibile vedere la finale anche al centro sportivo, secondo modalità ormai collaudate durante le singole partite.