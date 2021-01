Festa Vlahovic, oggi compie 21 anni. Una rete al Torino il primo dei suoi desideri

Ventuno candeline su cui soffiare pensando a molti desideri. Oggi Dusan Vlahovic festeggia il compleanno, e il Corriere dello Sport si sofferma sui sogni e i progetti del ragazzo classe 2000. Le reti sicuramente, da buon centravanti, sono il primo obiettivo. Ma anche il diventare un punto fermo in Nazionale, con cui il serbo ha già esordito e segnato, è in cima alla lista. E chissà se tra queste ambizioni trova spazio anche un eventuale prolungamento di contratto con la Fiorentina… Intanto sul suo primo desiderio da esprimere ci sono pochi dubbi: riuscire ad andare ancora in rete domani sera a Torino contro i granata. Questo è il più immediato, il più urgente. Il ragazzo è in continua crescita, è terzo per reti realizzate dai classe 2000 in Europa, dietro a Haaland e Kean. In attesa di conoscere il suo nuovo partner di attacco, Kokorin, avrà ancora sulle spalle l’intero attacco della Fiorentina anche nella trasferta di domani, e non potrebbe essere altrimenti.

