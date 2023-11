Ferrara: “Serve uno psicologo alle punte. Franchi? Basta invidiare gli altri”

Sul Franchi

"In ogni caso vivere l’Europa ci sbatte in faccia la dura realtà: tutti hanno uno stadio coperto. Noi no, semmai forse ce lo costruiremo a pezzi. Non ci sono i soldi per coprirlo tutto. Non adesso. Magari arriveranno. Mentre la soprintendente dice che il Franchi le andrebbe bene anche scoperto (sembra uno scherzo, invece si chiama visione elicoidale della vita), al momento il progetto prevede solo la copertura della Fiesole. Un po’ come quando un amante del bricolage costruisce i modellini acquistando i pezzi in edicola. Fa un po’ sorridere, ma la realtà è questa e noi speriamo che si arrivi al traguardo per il bene dei tifosi, e anche per smettere di invidiare gli stadi degli altri".