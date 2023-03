Ferrara: “Ritiro a Roncobilaccio, ma c’è Iachini nella stanza n. 532”

"Fast fast fast. Più o meno. L’Italia non è l’America, e questo, nel bene e nel male, lo sapevamo già. Dopo l’addio a Moena e l’annuncio del ritiro a Bagno a Ripoli, nota localista sciistica tra la Marmolada e Grassina, adesso tutti si chiedono dove andrà la Fiorentina, perché il Viola Park procede veloce come un Bolatti in giornata no. Lavorare si lavora, ma tra intoppi, burocrazia e tutto il resto, c’è il rischio che se la squadra ci andasse in ritiro il lavoro in palestra consisterebbe a spostare grandi pezzi di cemento armato e scavare buche. E così si valutano soluzioni alternative. C’è chi ha buttato lì la possibilità di andare a Roncobilaccio. L’albergo c’è. Il problema è che da un pezzo è abitato dal buon Iachini. Beppe, stanza numero 532, era finito lì quando Italiano sembrava in bilico. Un modo per farsi trovare pronto. Avere l’ex allenatore nello stesso albergo non è sembrata però una idea brillante..."