Ferrara: “Quanto manca ad Atene? Italiano vuole lasciare solo bei ricordi”

"Quanto manca al 29? Sì, ad Atene. Dai, non vediamo l’ora e le farfalle già iniziano a svolazzar nello stomaco. Ok, il campionato non va mollato. Orgoglio, Europa di riserva, voglia di tenere alto il morale in vista di una partita che vale tutto. Vale una stagione un po’ psicotica che però, a suo modo, potrebbe fare un pezzo di storia. Abbiamo idea di quanto i tifosi viola abbiano voglia di festeggiare qualcosa che sia più di una bella partita? Sì, ce l’abbiamo. Nel frattempo c’è la Fiorentina che mette insieme altri tre punti buoni per restare in corsa. E che la squadra di Italiano non abbia mollato lo dice una formazione non così distante dalla migliore. Turnover sì, ma fino a un certo punto. Lo dice anche una prova di carattere davanti ai propri tifosi, lo pensa sicuramente un tecnico messo spesso (un po’ troppo spesso) sul banco degli imputati che vorrebbe lasciare solo bei ricordi. Insomma, pensiamo ad Atene ma teniamoci stretta una seconda possibilità. Ps. Che bello ritrovare un attaccante in doppia cifra in campionato. Bravo Nico."