Ferrara: “Pensionati unitevi: vedrete sia le partite che le ruspe al Franchi!”

Sul modulo viola

"In ogni caso il dibattito del dopo Bergamo è stato a dir poco surreale. Difesa a tre o difesa a quattro? Numeri, commenti, esperti, le solite fazioni. Forse dimenticando che i tre centrali in realtà sarebbero cinque difensori in fase di non possesso. Il nodo è tutto qui, che gli esterni rientrino a coprire. Il 3-5-2 è il modulo più difensivo che c’è, se tutto funziona come deve".