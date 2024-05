Ferrara: “Metà cuore ad Atene. Che emozione l’ultima della Fiesole”

"Firenze saluta la sua squadra e la curva Fiesole, che diventerà altro lasciandoci per sempre le sue storie e le sue leggende. Emozione al Franchi, con metà del cuore nel presente e l’altra metà ad Atene, dove la Fiorentina cercherà di alzare un trofeo, quello che i suoi tifosi aspettano da una vita e meritano per pazienza e devozione. In questa partita cose belle ed errori da una parte e dall’altra. Nico nell’ombra, Jack peggio di lui. E parliamo di uomini decisivi che, ci auguriamo, si rimettano in corsa per dare il meglio il 29 maggio, quando la Fiorentina non potrà fare a meno del loro contributo. Questa finale tiene i cuori sospesi, e non vediamo l’ora. Il resto è voglia di non restare a mani vuote, desiderio di dare un senso a questi tre anni di calcio coraggioso, a volte bello e a volte frustrante, ma sicuramente orgoglioso. Tutto resta in bilico, in questo passaggio storico di uno stadio che cambierà pelle. Pensieri che corrono verso il passato, in attesa di Atene e del verdetto su questa stagione. Sono emozioni pure. E sincere".