Ferrara: “La Fiorentina è diventata pragmatica. Italiano più elastico”

L'analisi della partita tra Udinese e Fiorentina di Benedetto Ferrara a La Nazione: "Due tiri, due gol. La Fiorentina è diventata una squadra pragmatica e Italiano più elastico nel cambiare la squadra in corsa. Bonaventura e Terracciano top, con il secondo eroe della giornata. Applausi per il portiere viola che non sarà un fenomeno ma tiene botta alle critiche e agli errori. Ciò che resta di questa vittoria sono una classifica importante e tre punti presi dopo una sfida europea. Soprattutto mancava Nico.