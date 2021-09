Ferrara: “I misteri hanno un fascino. Kokorin? Si attende il miracolo”

Benedetto Ferrara commenta così la situazione in casa viola toccando tutti i temi possibili.

"Ma i misteri fanno parte del gioco e hanno anche quel fascino irresistibile che si traduce in un’attesa che potrebbe prendere la forma del miracolo, ma anche no". Esordisce così Ferrara per commentare l'acquisto di Kokorin, definito un mistero. Nonostante sia lo stesso Italiano a confermare il suo stato di forma ottimale, la Fiorentina è ancora alla ricerca di qualcosa che dia un senso alla sua operazione. Tanti elogi per Vlahovic, giocatore sempre più fondamentale, con un contratto da rinnovare e con la speranza che possa rimanere in viola il più tempo possibile. Voto alto per il Viola Park, struttura all'avanguardia pronta a stupire ma che, secondo il noto giornalista, apre un secondo mistero: "ma come ha fatto una società di serie A a fare calcio senza un centro sportivo?". Se i misteri hanno il loro fascino, allora la Fiorentina ha lasciato tutti a bocca aperta.