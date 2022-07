Ferrara ci scherza su: “Il sindaco di Moena lancia la sfida a Nardella”

Vi proponiamo come ogni sabato alcuni passaggi di Rock 'n' Gol di Benedetto Ferrara , in edicola con La Nazione:

Il vero personaggio di altura si chiama Joe, Joe Barone. Cross a piedi nudi di interno (di punta senza scarpe non è consigliato dagli ortopedici), selfie con i tifosi, bagni di folla e saltelli coi bambini intonando “Chi non salta è bianconero”. Dai Joe, ora però non vendere Milenkovic alla Juventus. Fallo per noi, per quei bambini, per dare un senso compiuto a quei saltelli. Ci fidiamo di te". (...)