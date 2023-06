Ferrara: “Berardi arriverà a parametro zero per la pensione.”

"E’ arrivato in edicola l’album con le figurine degli ex obiettivi. La copertina quest’anno è naturalmente dedicata a Berardi. Ogni anno che passa lui invecchia, il prezzo scende ma l’idea che possa essere molto utile resta viva. Detto questo Berardi era in copertina anche l’anno scorso e, chissà, magari potrebbe esserci anche il prossimo (se la gioca con Vicario) e anche più in là, quando arriverà a parametro zero per la pensione. Nell’album non manca la sezione vintage, con le figurine di Vidic e Stanic tra le più ricercate. Acquafresca e Rolando Bianchi sono i centravanti top, Paloschi e Giaccherini degli Ikonè che (chi più chi meno) ce l’hanno fatta, Isco l’ex Real sulla scia di Portillo e Jovic, con le dovute differenze, Obiang uno che deve sempre arrivare e chissà perché".