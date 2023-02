Ferrara: “Amrabat nel centrocampo a tre è un’illusione ottica”

Amrabat nel centrocampo a tre è un’illusione ottica. Inutile chiedersi dove sia possibile trovare un po’ di verticalità. Il calcio ha le sue regole e Italiano si confonde nella nebbia per trovare una soluzione che non arriva, lo si capisce dalle quattro punte che si annullano e da un centrocampo lento e poco lucido. Sulla difesa meglio sorvolare, davvero poca roba. Questa sconfitta fa male: squadra che illude e poi si perde per strada. Febbraio chiama tutti a raccolta. L’Europa e tanto altro. Non è il caso di disperarsi, semmai è il caso di svegliarsi e ritrovare un senso a una Fiorentina che, per come è costruita e arrangiata, molto senso non ne ha