Fare il pieno d’entusiasmo e poi sperare: Italiano vuole chiudere in bellezza

Il Corriere Fiorentino si sofferma sulla gara tra Fiorentina e Sassuolo. La partita conta per l'ottavo posto, che come sappiamo, potrebbe significare Europa l'anno prossimo. La gara contro il West Ham però, si sente eccome. Il problema, adesso, è gestire questi ultimi sforzi. Perché è vero, «la partita col West Ham ha un peso diverso», ma i viola vogliono chiudere in bellezza anche in serie A. Vincere stasera col Sassuolo insomma, fare il pieno di entusiasmo, per poi aspettare buone notizie dai campi delle rivali nella corsa all’ottavo posto (Torino, Monza e Bologna) e dalla Uefa. «Purtroppo il West Ham può pensare soltanto alla finale — ha aggiunto il tecnico viola — mentre noi abbiamo anche questo impegno e vogliamo affrontarlo nel migliore dei modi».