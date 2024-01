Ci ha messo poco Faraoni ad entrare nei meccanismi di Italiano e con l'Inter è arrivata la seconda grande prova in viola. Seconda, appunto, perché la prima era stata all'esordio in viola contro l'Udinese. Dopo l'assist a Beltran nella serata di ieri ha dimostrato di saperci fare in entrambe le fasi, contro avversari non da poco. Faraoni ha mostrato una buona adattabilità anche nella difesa a quattro dopo anni a Verona da quinto di centrocampo. L'unico acquisto della Fiorentina si è rivelato perfetto per Italiano e la sua filosofia di gioco. L'ex Verona non si è dovuto ambientare e ha portato la freschezza che chiedeva il tecnico viola. Un qualcosa che, se fosse successo prima anche davanti, avrebbe sicuramente migliorato il reparto offensivo costretto a giocare senza Nico e Sottil con Brekalo. Vedremo se le sue prestazioni convinceranno il club viola a riscattarlo a fine stagione. Lo riporta La Repubblica