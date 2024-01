Dalla Romania: “La Fiorentina era ad un passo da Ratiu, poi ha virato su Faraoni”

Davide Faraoni è arrivato circa una settimana fa, come terzino pronto sia per giocare titolare che per fare la riserva al giovane Kayode. Il portale rumeno Digisport però ha scritto di come la Fiorentina fosse molto vicina ad Andrei Raţiu, terzino destro del Rayo Vallecano e soltanto l'arrivo di Faraoni avesse fatto saltare tutto. Il giocatore rumeno adesso sarebbe molto vicino al Villareal