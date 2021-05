“Fame e modestia”: Vlahovic nell’Olimpo viola con Hamrin e Batistuta

Il centravanti serbo continua ad inanellare numeri e percentuali realizzative pazzesche, con la Lazio raggiunge quota 21

Al "Franchi" è la notte della Fiorentina, e i riflettori se li prende il solito Vlahovic. Nella storia della Fiorentina - ricorda La Nazione - solo tre attaccanti stranieri avevano segnato 20 gol in una stagione: Hamrin, Petrone e Batistuta. Per trovare un altro ventunenne in grado di segnare così tanto bisogna risalire addirittura ad Altafini, nel campionato 1958/59. Vlahovic stupisce per forza, determinazione e modestia. La testa, insieme ai piedi, è stratosferica.