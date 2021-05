Umiltà Vlahovic: “Conta la squadra. Non ho ancora fatto nulla”

Così il centravanti viola a fine partita

Dusan Vlahovic a Dazn una volta finita la partita: "Abbiamo dimostrato quanto era importante questa partita per noi, abbiamo tirato fuori la nostra vera anima, quando giochiamo così, facendo uscire tutte le nostre qualità, siamo un'ottima squadra. Faccio i complimenti a tutti, noi sappiamo quanto lavoriamo e quanto abbiamo lavorato in questi mesi. Immobile? Un grande calciatore, ha fatto tanti gol, ero molto motivato per dimostrare di poter valere un paragone con lui. Ma io non ho ancora fatto niente, sono solo all'inizio e devo ancora lavorare molto. Il mio sogno? Raggiungere più punti possibili, vogliamo una tranquillità in classifica. Spero di poter fare altri gol per aiutare la squadra. Ero in difficoltà ad inizio anno, con il lavoro duro ed il comportamento giusto se ne esce".