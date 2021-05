Fiorentina-Lazio, le pagelle VN: Vlahovic non si ferma più, ma che Pulgar!

VLAHOVIC 8: Elettricità pura, muove le gambe con un voltaggio superiore e ci vuole una chiusura sontuosa di Marusic per fermarlo quando viene lanciato a rete al 7'. Bene anche da pivot in avvio, con palloni calamitati, protetti e smistati in maniera intelligente. Gestisce male poi il pallone su un erroraccio di Radu, toccando troppo corto per Bonaventura, ma è perfetto nel farsi trovare al posto giusto da Biraghi per il più facile dei gol. Lotta con vigore, come canta Narciso Parigi nell'inno, ma ce ne mette troppo su Leiva: ammonito. Dopo venti minuti in ombra, ecco nella ripresa uno squillo con dribbling e sinistro a incrociare sventato da Reina. Sigla addirittura la doppietta, un'altra, con un perentorio colpo di testa su angolo di Pulgar, sovrastando il diretto marcatore. Fa letteralmente reparto da solo, e sono 21 gol in stagione. Altri stranieri come lui in viola? Hamrin, Petrone, Batistuta. E mancano ancora tre partite...