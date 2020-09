F. Giampaolo: “Torreira un campione, Toro prendilo. Mio fratello ci parla spesso”

Intervistato da Tuttosport, Federico Giampaolo, fratello del tecnico del Torino Marco, ha parlato dell’importanza che ricoprirebbe Lucas Torreira nel nuovo centrocampo granata. L’uruguaiano, obiettivo numero uno della Fiorentina per il centrocampo (LEGGI QUI) è stato allenato da entrambi i fratelli Giampaolo – nella Primavera del Pescara da Federico, due anni nella Samp da Marco – ma nonostante la giovane età è già un leader: “So che mio fratello spesso parla con Torreira, se dovesse andare al Toro gli darebbe una grandissima mano. Parliamo di un campione. Per il bene di tutti, sarebbe meglio accontentare Marco sul mercato: manca poco per perfezionare la rosa che ha a disposizione”.

Speranze

Il centrocampista dell’Arsenal è però un pezzo pregiato di questo mercato: “Prendere Torreira sarà molto difficile, perché è un’operazione che comporta un grande esborso da parte del Torino. Ed è una trattativa slegata dalla semplice volontà del giocatore: magari Marco convince lui e Vagnati strappa un sì all’Arsenal…”

E INTANTO LA FIORENTINA SOGNA ANCORA DE PAUL