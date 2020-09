De Paul, ci sono due strade per portarlo finalmente a Firenze

La Gazzetta dello Sport in edicola oggi definisce il mercato della Fiorentina “un micidiale gioco ad incastri”, ma il nome che da sempre è in cima alla lista dei desideri di Commisso è quello di Rodrigo De Paul (LA SCHEDA): l’Udinese lo valuta 40 milioni, e tutti questi soldi la Fiorentina li può avere in due casi: o parte Chiesa, portando nelle casse viola liquidità extra da investire, oppure sarà necessario rinunciare al colpo in attacco, puntando forte su Vlahovic insieme a Kouamé. Tutto questo sempre che qualche altra squadra non si presenti subito da Pozzo con la giusta offerta economica…

