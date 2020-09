Obiettivo centrocampo, obiettivo Lucas Torreira (SCHEDA). La Fiorentina ha fretta di portarsi a casa l’uruguaiano, che piace anche a Torino e Sampdoria, ma resta l’ipotesi più affascinante per la cabina di regia viola. Data l’indisponibilità di Amrabat alla prima di campionato e la prolungata assenza di Pulgar causa positività al Covid, per il Corriere dello Sport – Stadio i viola hanno fretta e hanno proposto all’Arsenal una formula simile a quella che ha portato Cutrone a Firenze. Si lavora infatti sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto prestabilito per far fare a Iachini il salto di qualità a centrocampo. Secondo il quotidiano le alternative sono lo svincolato Jack Bonaventura e Danilo Barbosa (SCHEDA) del Nizza.

