A sorpresa Valentin Eysseric è tornato protagonista delle vicende Viola, fuori e dentro il campo. Il giocatore ha fatto parlare di sé nel pre partita di Fiorentina-Genoa, innescando involontariamente una polemica social (Leggi Qui). Quest’ultima prontamente chiarita ieri, sempre su Instagram, con annessa dichiarazione d’amore a città e tifosi (Leggi Qui).

In campo, invece, è andato a sostituire l’infortunato Castrovilli, ricoprendo la posizione di mezzala. Discreto impatto sulla partita il suo; inserimenti, buona visione di gioco ed alcuni promettenti scambi con Chiesa. Tuttavia, per ricoprire quel ruolo con continuità, dovrà migliorare molto l’atteggiamento mentale e la concretezza in fase difensiva. Iachini, in attesa di rinforzi, lo ha preferito a Badelj e Zurkowski. Il polacco non ha convinto, anche lui al pari di Ranieri sembra destinato a lasciare la Fiorentina in prestito.

Secondo quanto raccolto da Violanews, Valentin Eysseric resta comunque sul mercato. Il Direttore Daniele Pradè sta valutando le opzioni, ma la sensazione è che sarà ceduto solo a fronte di un’offerta ritenuta vantaggiosa. Il ragazzo è ancora giovane, 27 anni, ed è stato pagato circa 4 milioni di euro nell’estate del 2017. Sicuramente non sarà svenduto. Contro Inter e Juventus, complice l’assenza forzata di Castrovilli, potrebbe continuare a trovare spazio nelle rotazioni. Ricordando che in alcuni mercati esteri, come quello francese o tedesco, la sessione invernale terminerà il 2 Febbraio.