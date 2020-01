FOTO – Eysseric a metà… Goliardata o polemica?

“Così è meglio”, la Instagram story criptica di Valentin Eysseric, che copre con una pettorina arancione la maglia appesa nello spogliatoio prima di Fiorentina-Genoa. Il francese, a metà tra la polemica e la goliardia, andrà anche oggi in panchina: per lui soltanto sue spezzoni di partita in questa prima parte di stagione; e chissà che negli ultimi giorni di mercato prenderà una strada lontana da Firenze.