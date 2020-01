Valentin Eysseric, a distanza di un giorno, getta luce sul malinteso social che lo ha coinvolto nella giornata di ieri. Lo fa attraverso alcune Instagram stories che abbiamo riassunto:

Per chi non ha capito la mia pubblicazione di ieri, ho visto questo post prima della partita della Fiorentina con la mia maglia girata, poi per ridere ho risposto con questa foto (seconda foto ndr) ma non contro la Fiorentina o la mia squadra. Sono orgoglioso di essere qui con questa maglia, vi voglio bene ragazzi, anche a chi mi insulta.