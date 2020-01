Due settimane negli Stati Uniti e a breve il ritorno a 360° nel mondo viola. Rocco Commisso – scrive La Nazione – potrebbe essere presto in Italia, forse già per la gara di Coppa Italia di mercoledì a San Siro contro l’Inter. Come scrive il quotidiano, l’arrivo del patron sarà decisivo anche per la direzione da dare a certe operazioni di mercato.