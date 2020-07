L’attaccante del Cagliari è una delle punte più in forma in questo ultimo scorcio di torneo, grazie ai tre gol realizzati in altrettante partite. Stando a quanto scritto sul Corriere dello Sport, il Cholito Simeone è rinato sotto la cura di Zenga: più sacrificio dei centrocampisti per favorire l’attaccante: meno copertura e quindi più gol. Le tre reti da quando è ripreso il campionato dopo la sospensione per il Covid-19 testimoniamo questa attitudine. Sono nove i gol fino a questo momento realizzati dall’attaccante argentino. (CLASSIFICA MARCATORI). L’obiettivo doppia cifra è praticamente raggiunto, ma Simeone non si ferma e punta un suo nuovo traguardo: quello dei quattordici centri (record personale realizzato con la maglia della Fiorentina), che non è poi così lontano. Insieme a Joao Pedro (ACCOSTATO ALLA FIORENTINA) forma un tandem d’attacco formidabile che è pronto a rilanciare il Cagliari nelle posizione più nobili della classifica dopo un inizio di campionato da sogno, reso vano da una striscia di risultati negativi impressionante.

