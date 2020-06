Trequarti: e se la sorpresa del mercato fosse Joao Pedro? La richiesta del Cagliari

Negli ultimi giorni sembrava vicino l’accordo fra il Torino e Jack Bonaventura (SCHEDA), ma al momento si registra un nulla di fatto per il centrocampista che piace alla Fiorentina. Ma il nome nuovo è quello di Joao Pedro, 17 gol fino ad ora per il Cagliari, per il quale i viola si sono informati: 17 milioni la richiesta, 15 la base per una trattativa concreta. Sul fronte partenze, per Chiesa saranno decisivi i giorni intorno a Ferragosto, quando la società gigliata gli offrirà il rinnovo; starà a lui decidere il suo futuro, le proposte verranno tutte valutate. Lo scrive La Nazione.