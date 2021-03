Ex viola, Muriel a giugno in un top club? La valutazione del colombiano

Nell’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, la prima pagina è tutta dedicata all’ex attaccante della Fiorentina, Luis Muriel. Il colombiano sta vivendo una stagione straordinaria condita da gol, record e prestazioni impressionanti. E Il suo rendimento non è sicuramente passato inosservato, tanto che iniziano a circolare già le voci su un suo possibile futuro in un top club. Nel quotidiano si legge come Muriel possa, infatti, diventare un obiettivo concreto per l’Inter per la prossima stagione. Conte stravede per il colombiano e la sensazione è che serviranno 25-30 milioni per strappare il giocatore all’Atalanta. Il trentenne ex viola, è stato identificato come la punta perfetta per aggiungersi al duo Lautaro-Lukaku.

