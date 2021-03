Muriel sul podio in Europa: è tra i tre attaccanti più decisivi

Luis Muriel meglio di Lakaku, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo. No, non è una blasfemia calcistica, ma soltanto una statistica. Come spiega Sky Sport, se si sommano reti ed assist fatti in questo inizio di 2021 l’ex centravanti della Fiorentina è dietro soltanto a Lionel Messi e Robert Lewandowski. Non male per nulla. La Pulce, infatti, ha già fatto 12 gol e 5 assist, il bomber del Bayern 14 gol e 2 assist, il colombiano dell’Atalanta 9 gol e 5 assist. Muriel è andato in rete anche ieri, nell’anticipo di Serie A contro lo Spezia e sta dimostrando una continuità impressionante.