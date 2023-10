Euro 2032 chiave per il futuro del Franchi: Firenze se la gioca con Bologna

L’Italia nel 2032 ospiterà con la Turchiagli Europei di calcio. Una notizia annunciata ieri mattina dalla Uefa, estremamente importante per il movimento nazionale. E in chiave Fiorentina, per la partita che si gioca intorno al futuro del nuovo Franchi. La Repubblica nella sua edizione fiorentina fa il punto sulle cinque città scelte, al massimo sei, per la massima competizione continentale. Dovranno essere comunicate entro l’ottobre del 2026, Firenze spera fortemente di rientrare nelle sedi del torneo.