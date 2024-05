Euforia viola: tutto quello che c’è da sapere per i biglietti della finale

Arrivare ad Atene con qualsiasi mezzo. Anche (in alcuni casi) a qualsiasi costo. Contestualmente scatterà la caccia al biglietto. Partiamo con le certezze. La prima: l’avversario sarà l’Olympiakos di Atene (dove gioca l’ex viola Stevan Jovetic), che ieri sera ha battuto l’Aston Villa per 2-0 nel ritorno della semifinale di Conference League. Rispetto allo scorso anno l’impianto che ospiterà la finale è più grande. Se all’Eden Arena di Praga furono circa 5.000 i biglietti per i tifosi viola, all’Agia Sophia di Atene (stadio dell’AEK) saranno quasi il doppio, 9.400 circa. Il numero è già ufficiale. Tanti sono i tagliandi destinati alle due tifoserie, a fronte di una capienza complessiva di circa 32.000 posti a sedere. Il resto sarà diviso tra spettatori neutrali, ospiti e sponsor.La Uefa nelle scorse settimane ha già messo in vendita alcuni biglietti per tutte e tre le finali delle competizioni per club. I tagliandi si potevano comprare fino a metà aprile sul sito dedicato. Oggi la vendita è chiusa. Come accaduto lo scorso anno, la maggior parte dei biglietti è riservata ai tifosi delle due finaliste e al pubblico in genere, e i biglietti per questi ultimi non saranno venduti sulla base dell’ordine di richiesta, ma tramite una lotteria dopo la fine del periodo di candidatura. I biglietti disponibili nella categoria più economica, «Fans First», saranno esclusivamente riservati ai tifosi delle finaliste, e dunque anche ai sostenitori gigliati. La vendita sarà gestita direttamente dalla Fiorentina per quanto riguarda i propri tifosi. A stretto giro di posta il club viola comunicherà modalità e tempistiche, ma è scontato che la precedenza toccherà come sempre in questi casi agli abbonati del campionato. Una sorta di premio da parte del club per la fiducia concessa a inizio stagione. I biglietti saranno poi distribuiti tramite l’applicazione Uefa Mobile Tickets alcuni giorni prima della partita (lo scorso anno ci fu qualche problema nelle prime fasi di vendita, i famosi ‘codici’ da trasformare in biglietti non arrivavano). Lo riporta la Nazione.