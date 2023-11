Esodo viola a Milano: oltre 2200 tifosi presenti sabato a San Siro

Sono 2.200, ma si salirà ancora: sono i tifosi viola già in possesso del biglietto per essere presenti sabato sera a San Siro. Un numero decisamente consistente quando mancano due giorni alla partita che segna l’atteso ritorno in campo per la squadra di Italiano, ma appunto destinato ad aumentare e non di poco: segno inconfutabile della voglia di Fiorentina da parte dei suoi sostenitori per una gara che dirà molto del futuro prossimo. E per questo Firenze (e non solo) si sta mobilitando, con richieste che arrivano da più zone d’Italia e soprattutto dal Nord per sfruttare l’occasione: sarà quindi un gran bel colpo d’occhio quello che offrirà il settore ospiti, nel giorno tra l’altro del ritorno in trasferta da parte degli ultras della Curva Fiesole dopo aver rinunciato per scelta ad esserci al “Maradona” contro il Napoli prima della seconda sosta e all’Olimpico contro la Lazio in forma di protesta verso il caro-biglietti. Stavolta invece ci saranno e saranno parecchi: la cifra iniziale è destinata a salire anche perché ieri il sistema aveva riscontrato qualche difficoltà a far emergere il dato effettivo. E allora non ci sarebbe da sorprendersi affatto se sabato sera Biraghi e compagni arrivassero ad avere 3.000 tifosi colorati e vocianti al loro fianco da lassù in cima al “Meazza”. A riportarlo Il Corriere dello Sport.