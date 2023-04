Esodo, attesa e posta in palio: Firenze suona la carica per i viola

L’idea di Vincenzo Italiano si mischia ai sogni e le speranze dei tifosi della Fiorentina. Fare una gran partita questa sera allo Zini per indirizzare in modo sensibile anche la gara di ritorno. In mezzo c’è la Cremonese, piccolissima in campionato ma enorme fin qui in coppa. Antenne dritte che di più non si può. Dettagli da curare in modo maniacale. Sono queste le partite che possono esaltare il gruppo e che Firenze vuole vivere. Serate da dentro o fuori che smuovono qualcosa dentro l’animo del tifoso. La città è pronta al fianco della sua squadra. I 4.000 che si metteranno in marcia verso Cremona daranno vita ad uno spettacolo coreografico unico, chi seguirà la partita appeso al televisore vivrà le stesse emozioni a distanza. La Curva Nord dello Zini sarà una piccola ed itinerante Curva Fiesole. Le istruzioni per la coreografia sono state distribuite via social già nella giornata di lunedì. Che sia un appuntamento storico lo si percepisce anche da questo. In palio c’è qualcosa di troppo importante. Lo ha certificato alla vigilia Italiano, lo stanno ripetendo spesso i calciatori. Ed i tifosi ci hanno creduto: conquistarsi la finale di Roma e provare a vincerla. Fino a qualche settimana fa solo un sogno, per la Fiorentina di oggi - reduce dalla vittoria di San Siro - forse qualcosa di più concreto. L’appuntamento con la storia è anche statistico.