Equilibrio per ripetere il successo: l’obiettivo di Palladino a Lecce

Palladino sottolinea l'importanza di rimanere concentrati, soprattutto con sette partite in ventuno giorni in arrivo. La squadra dovrà fare a meno di Pongracic, fuori da un mese per un infortunio e non ancora prossimo al rientro. Palladino si prepara a un incontro speciale contro l'amico Luca Gotti, con cui ha condiviso esperienze al Parma, ma avverte che il Lecce sarà un avversario ostico e agguerrito.