Empoli in forma, Fiorentina in crisi: la gara capovolta rispetto all’andata

Ripensare all'andata, con la Fiorentina in queste condizioni fa veramente riflettere. E anche il Corriere Fiorentino si è voluto soffermare sul ribaltamento di posizioni rispetto alla sfida del Franchi. Quella sera la Fiorentina era in grande forma con un Empoli in crisi, ma domani i ruoli si sono letteralmente ribaltati. La speranza di tutti è quello di vedere lo stesso esito, dove la squadra più in difficoltà riesce a trovare la vittoria. A ottobre fu l'Empoli, adesso tocca alla Fiorentina. In una gara tra cugini, come sottolinea il Presidente Corsi, che può dare una carica in più all'ambiente viola.