Empoli: Caputo non ce la fa, il nodo da sciogliere è in difesa

Risolto il rebus in difesa, per il resto Nicola dovrebbe confermare praticamente in blocco la consueta formazione. In mezzo al campo, le chiavi della cabina di regia dovrebbero essere affidate a Grassi, con Maleh a fargli compagnia in mediana e Marin a subentrare dalla panchina per aggiungere forze fresche a centrocampo a gara in corso. Sulle fasce a destra toccherà a Gyasi, ormai sempre più a suo agio in questo ruolo sia in fase di possesso che di non possesso, mentre a sinistra spazio come sempre a Cacace. Il peso dell'attacco, nonostante Niang scalpiti per una chance dal primo minuto, dovrebbe finire di nuovo sulle spalle di Cerri. Alle sue spalle, sulla trequarti, troveranno posto Cambiaghi e Zurkowski.