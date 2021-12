El Pais: “Vittoria o morte, la Fiorentina di Italiano come Firenze nel 500”

Le gesta della Fiorentina destano interesse anche in Spagna, il bell'approfondimento di uno dei più importanti quotidiani spagnoli

Le gesta della Fiorentina di Italiano, tornata protagonista in Serie A e icona del gioco offensivo, destano interesse anche all'estero. E così ad esempio oggi su El Pais, uno dei più importanti giornali spagnoli, c'è un lungo articolo dedicato ai viola dal titolo d'impatto "La Fiorentina de Italiano: victoria o muerte" . Il riferimento è alla tendenza di non accontentarsi mai del pareggio che proprio ieri è arrivato per la prima volta in stagione. Nel pezzo si ripercorre in breve la storia recente del club gigliato e la grande passione che sempre ha contraddistinto la tifoseria. E poi si elogia il tecnico, definito uno "stratega formidabile" e che guida la squadra a giocarsela "senza complessi contro ogni avversaria".

C'è addirittura un cenno all'assedio di Firenze del 1530, da parte di Carlo V d'Asburgo, durante il quale andò in scena la celebre partita di Calcio Storico in Piazza Santa Croce. "La Fiorentina di oggi - si legge in un passaggio - è una squadra irriducibile guidata dal principio di vittoria o morte, come allora". E la metafora torna poi a fondo pezzo quando si parla di Vlahovic e del suo futuro, alla luce del rifiuto di rinnovare il contratto. "Mezza Europa assedia il suo agente, come fecero le truppe di Carlo V quel giorno del 1530. Ma il club ha deciso che finché lo avranno in campo, la palla deve continuare a rotolare".