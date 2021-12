Tiri, occasioni, possesso: le cifre del dominio viola

I numeri ufficiali della partita sono chiari: il 2-2 sta stretto alla Fiorentina, bravissima nel riprendere il doppio svantaggio

Vi proponiamo la tabella statistica della Lega Serie A su Fiorentina-Sassuolo 2-2. I numeri sono chiarissimi nel sottolineare la superiorità dei viola nell'arco dei 90 minuti. 23 tiri a 8 di cui 8 a 4 in porta. Possesso palla del 57% per la squadra di Italiano (contro il 43% dei neroverdi), ma anche 19 occasioni da gol a 7. E ancora: 9 corner a 3, 435 passaggi riusciti contro 316. Il tutto, ricordiamolo, nonostante l'inferiorità numerica dei 25 minuti finali per l'ingiusta espulsione di Biraghi. Insomma, un'altra grande dimostrazione di forza da parte della Fiorentina, al cospetto di un avversario di qualità.