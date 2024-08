Edmundo oggi a Firenze, tra piacere e mercato. Domenica sarà presente al Franchi

Sbarcherà oggi a Firenze Alves de Souza Neto, meglio noto come Edmundo. Il giocoliere brasiliano che fece innamorare una città intera, torna per un breve soggiorno che lo porterà anche a visitare il Viola Park e ad assistere alla partita di domenica contro il Monza. Un viaggio in Italia di piacere, ma anche e soprattutto di lavoro e la tappa fiorentina non poteva mancare. L’ex attaccante viola e della Selecao, che sarà accompagnato dall’amico Duccio Chelazzi, procuratore sportivo in partnership con lo studio legale Michelagnoli, è in rappresentanza del Vasco Da Gama (è entrato nel ’suo’ club dopo uscita di scena di 777 Partners che controllava il club brasiliano) per seguire da vicino anche le offerte di alcuni club (potrebbe esserci anche la Fiorentina) per il gioiellino Rayan Vitor, attaccante classe 2006 che ha già una valutazione importante: 10 milioni. Lo riporta La Nazione. Qui la scheda del giovane talento brasiliano